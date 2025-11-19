Эта туалетная бумага может вызвать дисбактериоз у женщин

И как все же правильно вешать рулон

Современные производители туалетной бумаги заботятся не только о мягкости изделий, но и о разнообразии цветов и даже ароматов этих гигиенических средств. Однако врачи в этом деле рекомендуют придерживаться консервативности и отдавать предпочтение туалетной бумаге без красителей и ароматизаторов.

В цветной туалетной бумаге должны быть безопасные искусственные красители в допустимой концентрации. Когда технология закрепления цвета при производстве нарушена, бумага будет неравномерного оттенка — с пятнами и не выдержит простого теста: если оставить бумагу на 15 минут в воде, она окрасит жидкость. Это также укажет на дешевые красители.

При этом даже самые качественные краски способны вызывать неприятные кожные реакции, особенно у людей с чувствительной кожей, поэтому, если вы относитесь к таким, лучше брать бумагу без «излишеств».





Вредны для здоровья бывают и ароматизированные изделия. Этим химическим соединениям удается легко проникать сквозь кожу, провоцируя раздражения, сухость, зуд и покраснения.

«Особенно опасно использование ароматизированной бумаги для женщин, поскольку слизистая оболочка половых органов обладает повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. Кроме того, частое применение бумаги с отдушкой может привести к развитию дисбактериоза влагалища, появлению молочницы и ухудшению общего состояния микрофлоры интимных зон», — предупреждают гинекологи.

Это интересно! Наиболее частый спор о туалетной бумаге касается даже не ее цвета и наличия ароматизирующего вещества, а того, как правильно вешать рулон — хвостом наружу или к стене? Согласно ГОСТу и мнению большинства экспертов, лучше вешать наружу. Так и более гигиенично, и гораздо удобнее.

