Что такое гиперактивный мочевой пузырь

Каковы причины этого состояния

Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) — это клинический синдром, при котором у человека появляются частые позывы к мочеиспусканию, внезапная сильная потребность опорожнить пузырь и иногда непроизвольное подтекание мочи.

«Основной признак — это ощущение срочности, которое трудно подавить. В норме человек мочится 4–8 раз в сутки, при ГАМП позывы становятся более частыми, плюс случаи ночных пробуждений с желанием сходить в туалет. Основной причиной является повышенная возбудимость детрузора — мышечной оболочки мочевого пузыря, отвечающей за выталкивание мочи», — говорят урологи.

Раздражение детрузора бывает связано с возрастными изменениями нервной регуляции, неврологическими заболеваниями, инфекциями мочевых путей или наличием камней в пузыре, опухолями, урологическими процедурами, приемом некоторых лекарств, излишками кофеина, алкоголя и курением, запорами и ожирением. Риски формирования ГАМП повышаются у женского пола, с возрастом, при сопутствующих хронических проблемах, например сахарном диабете. В некоторых случаях ГАМП сочетается с другими формами недержания.





«Диагностика начинается с беседы и физического осмотра. Важен дневник мочеиспусканий — сколько раз в сутки, когда наступают позывы, есть ли подтекания. Необходим анализ мочи, чтобы исключить инфекцию или кровь в моче, и ультразвуковое исследование мочевого пузыря для оценки остаточной мочи и состояния почек. Возможно проведение уродинамики — это исследование покажет, как работает мочевой пузырь», — информируют врачи.

Лечение ГАМП комплексное и обычно начинается с немедикаментозных мер. Потребуется изменить образ жизни: ограничить кофеин, алкоголь и газированные напитки, умеренно потреблять жидкость в течение дня и избегать питья перед сном, контролировать вес, отказаться от курения, справиться с запорами.

Также врач порекомендует тренировать мочевой, постепенно увеличивая интервалы между посещениями туалета, а еще посоветует заняться упражнениями Кегеля, которые укрепят мышцы тазового дна.

Пациенту может быть назначена медикаментозная терапия, тибиальная нейромодуляция — методика, когда рефлекс к мочеиспусканию подавляется за счет стимулирования тибиального нерва, либо миофасциальный тренинг, восстанавливающий реципрокные взаимоотношения между детрузором и сфинктерным аппаратом мочевого пузыря, а также хирургическое вмешательство с введением ботулотоксина типа А в детрузор для возвращения накопительной функции мочевого.

