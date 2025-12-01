Попадая в организм, ВИЧ проникает внутрь Т-хелперных лимфоцитов — CD4-клеток, необходимых для нормального функционирования иммунной системы. В этих клетках вирус встраивает свою РНК в ДНК хозяина, превращаясь в провирус. Провирус остается неактивным длительное время, не вызывая симптомов.
Вирус также обладает способностью мутировать, создавая новые варианты, которые труднее распознаются иммунной системой. Благодаря этому ВИЧ постепенно адаптируется и продолжает размножаться, оставаясь скрытым от защитных механизмов организма.
У некоторых людей инфекция проходит длительный бессимптомный этап, называемый хронической фазой. В этот период иммунитет активно борется с вирусом, замедляя прогрессирование заболевания, однако полное уничтожение возбудителя не происходит.
«Организм каждого человека отличается степенью активности иммунной реакции. Некоторые пациенты обладают достаточно сильным иммунитетом, способным эффективно справляться с ВИЧ, хотя и не полностью уничтожающим его. Однако эта борьба сопровождается постепенной утратой CD4-клеток, ведя к ослаблению общего состояния иммунитета», — говорят инфекционисты.
До момента значительного снижения уровня CD4-клеток заболевание может протекать незаметно, так как организм компенсирует нарушения иммунной системы собственными ресурсами. Только когда число CD4-клеток становится критически низким, возникают характерные симптомы СПИДа.
