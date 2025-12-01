Через какое время после риска нужно провериться на ВИЧ

Положительный результат не всегда будет известен сразу

Оказались в неоднозначной ситуации и боитесь, что заразились ВИЧ-инфекцией? Нужно ли сразу сдавать кровь, чтобы подтвердить статус, и достаточно ли одного анализа?

Вопрос о том, когда именно тест покажет наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме, волнует большинство людей, столкнувшихся с вероятной инфекцией. После прохождения вируса в организм начинается период серологического окна, в течение которого антитела к вирусу еще не вырабатываются в достаточном количестве, чтобы обнаружить их стандартными лабораторными методами. В это время можно получить ложноотрицательный результат.

Основные типы тестов на ВИЧ:

• иммуноферментный анализ (ИФА) на антитела — обычно антитела выявляются примерно через 3-12 недель после возможного заражения. Для большей уверенности специалисты рекомендуют повторить анализ спустя полгода, чтобы исключить ошибку в результате;

• комбинированные тесты (антитела + антиген p24) — современные комбинированные анализы способны обнаружить антигены вируса раньше, чем стандартные тесты на антитела. Антиген р24 — это ранний маркер ВИЧ‑инфекции, он может быть замечен в крови уже через 14 дней после заражения и сохраняться до 8 недель;

• ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) — наиболее чувствительный метод, позволяющий определить генетический материал самого вируса. Результаты ПЦР‑теста становятся положительными уже через 10—14 дней после вероятного инфицирования.

Можно ли пропустить начало болезни? Иногда бывает сложно быстро диагностировать ВИЧ‑инфекцию. Период скрытого течения заболевания — латентная фаза порой длится годами, в течение которых человек чувствует себя относительно здоровым и даже не подозревает о наличии вируса, поскольку клинические проявления патологии почти отсутствуют. Именно поэтому важно периодически сдавать профилактические анализы лицам, находящимся в группах риска, и всегда при возникновении ситуации, потенциально связанной с передачей ВИЧ.

