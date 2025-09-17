Почему спать сразу после еды опасно для здоровья

В течение какого-то времени рекомендуется оставаться в вертикальном положении

Сразу после употребления пищи работа организма переходит в щадящий режим: активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление и тело переключается на энергосбережение, мышцы расслабляются, мозг отдыхает. При этом запускается пищеварительный тракт — в нем усиливается кровоснабжение, и организм сталкивается с выбросом в кровь серотонина, дофамина, глюкозы и инсулина, и от этого коктейля нам становится хорошо. Кого-то при этом может даже клонить в сон, что оказывается не очень полезным.

«Когда вы после еды чувствуете, что вас клонит в сон, — это говорит о том, что с телом что-то не то. Человек либо не высыпается, либо находится в тотальном переутомлении, либо имеет какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, низкую моторику, когда желудок не успевает вовремя переработать весь объем пищи. Либо человек переедает — наш желудок не рассчитан на поглощение обилия еды», — говорит гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Титова.

Взрослым людям нежелательно ложиться после еды, лучше походить, что-то поделать, прогуляться. Особенно это касается вечернего приема пищи. Не рекомендуется отдыхать в течение 2—3 часов после трапезы. В лежачем положении будет меняться давление, появится нагрузка на моторную функцию, что повысит риск газообразования и вздутия живота. Возникнет дискомфорт в пищеводе, и это ухудшит самочувствие, могут быть и такие физиологические осложнения, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером, демпинг-синдром, когда пища не переваривается в желудке полностью, а поступает в двенадцатиперстную кишку в ускоренном режиме.

Когда после еды тянет в сон, постарайтесь побороть это желание — сейчас полезнее оставаться в вертикальном положении, например, вы можете начать мыть посуду или пойти гулять с собакой. Через минут 15 вы уже почувствуете, что не так сильно хочется прилечь. Главное — не заниматься интенсивными физическими нагрузками, не танцевать, не делать наклонов — при полном желудке это тоже навредит.



