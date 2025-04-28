Почему в пасмурную погоду хочется спать

На это влияют несколько факторов

Многие замечали, что в серые, пасмурные дни, особенно когда на улице идет дождь, откуда-то появляется усталость и желание вздремнуть. Это состояние можно объяснить рядом причин.

Одна из основных — недостаток солнечного света. Солнечные лучи способствуют выработке серотонина — гормона радости, который отвечает за наше настроение и уровень энергии. Когда световой день становится короче или менее ярким, уровень серотонина снижается, что вызывает чувство подавленности и усталости.

Пасмурная погода также влияет на производство мелатонина — гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования. В условиях низкой освещенности организму может показаться, что наступило время для отдыха, и он начинает вырабатывать мелатонин, что вызывает ощущение сонливости.

«С точки зрения психологии дождливые и пасмурные дни часто ассоциируются с уютом и комфортом. Это может побуждать людей к желанию отдохнуть, укрыться пледом и взять книгу или посмотреть любимый фильм. В таких условиях расслабление становится естественным выбором, и желание вздремнуть усиливается», — отмечают психологи.

Еще при дождливой погоде появляется успокаивающий запах. Аромат сырой земли, особенно если он усилен послегрозовым озоном, оказывает расслабляющее действие.

Также дождь сопровождают приятные звуки. Стук капель относится к категории «розового шума» — этим фоновым звуком охватывается почти весь диапазон, который может слышать человек,— от 20 до 20 000 Гц. Звучание «розового шума» благотворно для организма, поскольку он маскирует посторонние звуки, успокаивает и настраивает на сон.