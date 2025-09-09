Алкоголь в качестве снотворного только ухудшает сон

Седативный эффект спиртного весьма обманчив

Врачи категорически против использования алкоголя в качестве снотворного средства. Такие напитки действительно обладают седативным свойством, но вот качество сна при этом только ухудшают. Даже если вы быстро уснете и будете крепко спать, утром вы не почувствуете, что хорошо отдохнули и заряжены энергией.

Сон состоит из циклов, которые включают в себя важнейшие фазы глубокого и REM-сна — это фаза быстрых движений глаз, когда мы видим сны. Эти фазы отвечают за восстановление организма, обработку воспоминаний, укрепление иммунитета и отдых мозга.

«Алкоголь же грубо вмешивается в эту естественную архитектуру сна. Он сокращает REM-фазу — это критически важная фаза для психического здоровья и обучения, без нее просыпаешься с ощущением разбитости, даже если проспал 8 часов. И делает короче и фрагментирует глубокий сон — после алкогольного „снотворного“ человек часто просыпается среди ночи и не может снова заснуть, потому тело не успевает как следует восстановиться», — говорит заведующая вторым терапевтическим отделением городской больницы № 2 Магнитогорска Наталья Слетнева.

К тому же алкоголь расслабляет мышцы гортани, что усиливает храп и может провоцировать апноэ — остановки дыхания во сне, а это еще больше вредит полноценному отдыху и лишает мозг кислорода.

В итоге от алкоголя человек получает иллюзию помощи в виде быстрого засыпания, но поверхностный, прерывистый сон, отсутствие чувства бодрости утром, разбитость и туман в голове.

