Почему ребенок храпит во сне

И как это может снизить его когнитивные функции

Храп принято считать проблемой взрослых, однако такое явление может встречаться и среди детей. Причиной храпа у ребенка зачастую становятся аденоиды, когда увеличенные миндалины мешают нормальному дыханию. Еще аллергический ринит из-за отека слизистой носа, аномалии строения — искривления носовой перегородки либо узкой глотки.

Вызвать храп может и ожирение. Оттого что увеличивается объем жировой клетчатки в области шеи, глотка не может нормально расправляться, и это затрудняет прохождение воздуха в следующие отделы дыхательных путей. Неврологические заболевания тоже провоцируют храп: нарушение иннервации верхних дыхательных путей приводит к нескоординированному сокращению их мышечного слоя. Чаще храп бывает при миастении или синдроме Итона — Ламберта. Порой храп связан с эндокринной патологией — зобом щитовидной железы и увеличением вилочковой железы: у детей происходит механическое сдавление глотки, которое усиливается в положении лежа.

«Если родители замечают, что ребенок храпит регулярно и простуда тут ни при чем, это повод для осмотра у лора. Чаще всего мы выявляем гипертрофию аденоидов, но важно исключить и другие патологии. Современные методы диагностики, в частности осмотр с применением эндоскопа, позволяют точно установить причину, а лечение — от консервативной терапии до операции — подбирается индивидуально», — говорит врач по медицинской профилактике, оториноларинголог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска Виктория Каптюшина.

Когда храп сопровождается остановками дыхания (ребенок замолкает на 5—10 секунд, затем резко всхрапывает), дневной сонливостью, раздражительностью, снижением успеваемости, беспокойным сном, дыханием через рот даже вне простуды, необходимо показаться врачу. При наличии пауз в дыхании — апноэ — и беспокойного сна особенно важно не медлить с лечением, иначе может развиться хроническая гипоксия, что негативно отразится и на когнитивном развитии ребенка.

Читайте также: Аденоиды у ребенка: симптомы и причины.

Смотрите еще: Как не перепутать аллергию с ОРВИ у ребенка.