Аденоиды у ребенка: симптомы и причины

В некоторых случаях не обойтись без операции

Аденоидные вегетации — это лимфоидная ткань, находящаяся в носоглотке у всех детей, являющаяся частью иммунной системы и помогающая бороться с инфекциями. Аденоиды начинают представлять проблему, когда эта носоглоточная миндалина становится патологически увеличенной.

Гипертрофия ткани возникает из-за частых аллергий и респираторных заболеваний. Уязвимый период наступает между тремя и семью годами. У подростков, годам к 10—12, аденоиды начинают уменьшаться, а к возрасту 17 лет у здоровых людей, как правило, полностью исчезают.

Проявления аденоидов:

• затяжной насморк с трудным носовым дыханием и гнусавостью;

• возможные изменения лицевого скелета и нарушение речи при длительном течении;

• ночной храп и беспокойный сон;

• утренний кашель от слизи, стекающей из носоглотки;

• снижение слуха и частые отиты из-за механической закупорки слуховых труб аденоидными вегетациями;

• ребенок часто переспрашивает или плохо слышит.

«В обычном состоянии без дополнительных оптических приспособлений эту миндалину увидеть невозможно. Существует ряд исследований, которые помогают установить степень аденоидных вегетаций: задняя риноскопия зеркалом, рентгенография носоглотки, эндоскопия носоглотки, трехмерное рентгенологическое исследование или КТ носоглотки», — говорит оториноларинголог детской городской больницы Копейска Михаил Морозов.

Лечение аденоидита представляет собой длительный процесс. Но когда родители и врач проделывают командную работу, результат может радовать. Однако в некоторых случаях консервативная терапия оказывается неэффективной, тогда проблема решается при помощи операции.