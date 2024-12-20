Аденоидные вегетации — это лимфоидная ткань, находящаяся в носоглотке у всех детей, являющаяся частью иммунной системы и помогающая бороться с инфекциями. Аденоиды начинают представлять проблему, когда эта носоглоточная миндалина становится патологически увеличенной.
Гипертрофия ткани возникает из-за частых аллергий и респираторных заболеваний. Уязвимый период наступает между тремя и семью годами. У подростков, годам к 10—12, аденоиды начинают уменьшаться, а к возрасту 17 лет у здоровых людей, как правило, полностью исчезают.
Проявления аденоидов:
• затяжной насморк с трудным носовым дыханием и гнусавостью;
• возможные изменения лицевого скелета и нарушение речи при длительном течении;
• ночной храп и беспокойный сон;
• утренний кашель от слизи, стекающей из носоглотки;
• снижение слуха и частые отиты из-за механической закупорки слуховых труб аденоидными вегетациями;
• ребенок часто переспрашивает или плохо слышит.
«В обычном состоянии без дополнительных оптических приспособлений эту миндалину увидеть невозможно. Существует ряд исследований, которые помогают установить степень аденоидных вегетаций: задняя риноскопия зеркалом, рентгенография носоглотки, эндоскопия носоглотки, трехмерное рентгенологическое исследование или КТ носоглотки», — говорит оториноларинголог детской городской больницы Копейска Михаил Морозов.
Лечение аденоидита представляет собой длительный процесс. Но когда родители и врач проделывают командную работу, результат может радовать. Однако в некоторых случаях консервативная терапия оказывается неэффективной, тогда проблема решается при помощи операции.