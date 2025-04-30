Как не перепутать аллергию с ОРВИ у ребенка

У состояний есть отличительные признаки

Весенне-летний период для родителей — это повод внимательнее относиться к здоровью ребенка ввиду цветения растений. Немало случаев, когда взрослые принимают детский насморк за ОРВИ, а лечить на самом деле нужно аллергию. До 24% детей в России сталкиваются именно с поллинозом. Как не перепутать одно с другим?

«Если симптомы появляются строго в одно и то же время года, усиливаются на улице и уменьшаются в помещении — высока вероятность, что это аллергия, а не вирусное заболевание», — говорит аллерголог Челябинской областной клинической больницы Екатерина Матросова.

Аллергия проявляется зудом в носу, постоянным чиханием. Для патологии даже существует понятие «аллергический салют» — это характерное движение ладонью по носу вверх. Беспокоят также водянистые выделения из носа, заложенность, зуд и покраснение глаз, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание.

При аллергии обычно не бывает высокой температуры. Выделения из носа являются прозрачными и жидкими, а при ОРВИ они густеют и меняют цвет. Прием антигистаминных препаратов быстро облегчает состояние, с ОРВИ они бесполезны.

С подозрением на аллергию ребенка следует показать врачу, чтобы провести обследование и подтвердить или опровергнуть диагноз. Грамотный подход к лечению аллергии позволяет добиться устойчивого контроля симптомов.