К раннему началу половой жизни подростков толкает нехватка родительской любви

Гинеколог рассказывает, как говорить с детьми «про это»

Дискуссия о необходимости включения в школьную программу уроков полового воспитания возникает в обществе регулярно. Мнения родителей, как обычно, расходятся: кто-то с радостью готов на это согласиться и переложить груз ответственности на плечи компетентных экспертов, другие опасаются, что такие лекции могут развратить детей. Детский хирург I категории, детский акушер-гинеколог Челябинской областной детской клинической больницы Дарья Гузаева поделилась своей точкой зрения на проблему.



«В начале трудовой деятельности мне иногда казалось, что дети знают о „взрослой“ жизни больше, чем я сама», — говорит Дарья Гузаева.

Пациентки Дарье Юрьевне порой попадаются очень ершистые — девочки не хотят не то что пройти осмотр, они отказываются от диалога. Дети не осознают, что для врача нет разницы между половыми органами, головой или сердцем. То, что находится у человека ниже пояса, также нуждается в бережном отношении и заботе и никак не может считаться чем-то «грязным».

«Сами родители транслируют детям, что половые органы — это что-то постыдное. Некоторые мамы не могут рассказать дочерям не только о том, откуда берутся дети, а почему женщина менструирует», — рассказывает гинеколог.

Хозяйственное мыло нам не товарищ

Начинать половое воспитание нужно с вопросов гигиены. Говорить о важности ежедневных водных процедур, удаления с тела лишней растительности, использования дезодоранта и частоте смены прокладок. Увы, родители нередко сами пренебрегают заветами Мойдодыра, чего же требовать от детей, которые всегда копируют взрослых. В практике доктора нередки случаи, когда мамы запрещают бриться 14—16-летним девочкам, полагая, что им «еще рано», а первая растительность на теле порой появляется уже в 11.

До сих пор кто-то следует вредным советам бабушек и использует для подмывания хозяйственное мыло, которое создано для подспорья в хозяйственных нуждах, например для стирки, но никак не для интимной гигиены.

Есть мамы, которые вообще «туда» не заглядывают, а на профосмотре обнаруживается серьезная патология, требующая операции: например сращение половых губ, что не позволяет ребенку нормально мочиться и причиняет сильные боли.





Неосознанная сексуальность

Самый ранний период, когда дети начинают исследовать себя, приходится на 1—3 года, тогда ребенок еще ничего не понимает, но руки обнаруживают много интересного вокруг.

«Детская мастурбация — распространенное явление, свойственное даже младенцам. Девочка шести-восьми месяцев может судорожно сжимать ножки, кряхтеть, краснеть. Ребенок, чувствуя, что какие-то действия приносят ему удовольствие, повторяет их. Подчеркиваю — неосознанно», — информирует Дарья Гузаева.

Для детей это равноценно почесыванию носа, поэтому реагировать нужно спокойно. Стараться чем-то отвлечь и ни в коем случае не считать дитя извращенцем, не доводить до невроза. Но в это время также важно следить за малышом и не оставлять одного, потому что дети часто помещают мелкие предметы не только в нос или уши, но и в половые органы.

«За год бывает до 10 девочек с инородными телами во влагалище. Увы, проблему замечают тогда, когда развилось сильное воспаление и перешло в рубцовые изменения, деформацию шейки матки или перекрытие цервикального канала, что решается только оперативным путем. К сожалению, это может отразиться на репродуктивной функции», — доводит до сведения специалист.

Второй период знакомства с телом приходится на дошкольный возраст, когда ребенок уже может прятаться от взрослых, но это тоже нельзя считать отклонением.

«С детьми постарше нужно обсуждать как сами реакции организма на определенные прикосновения, так и то, что эти реакции заложены в нас природой. Но поскольку тело ребенка еще формируется, исследования порой приводят к печальным последствиям, например защемлению пениса крайней плотью, где поможет только операция», — просвещает врач.

Также доктор против придумывания каких-то названий для половых органов типа «краник» и «бутончик», поскольку это становится поводом для формирования в детях комплексов. Если нос мы называем «носом», а глаза «глазами», то пенис и вагина тоже имеют право на существование.





Беседовать с девочкой о ее физиологии должна мама, говорить с мальчиком лучше папе, так будет меньше стеснения. Если дети растут в неполной семье, нужно подумать о близком ребенку человеке, который возьмет на себя эту миссию. Либо ее все же может выполнять школа в случае принятия соответствующего законопроекта.

Дарья Гузаева считает, что половое воспитание необходимо школьникам, и таким просвещением должны заниматься педиатры, гинекологи, эндокринологи, дерматовенерологи, психологи.

«Когда я выезжала на профосмотры детей с социально неблагополучной историей, обнаружила, что многие девочки начинают половую жизнь в 12—14 лет. Причина в том, что для детей близость — это такое же проявление любви, как поглаживания по голове, объятия, поцелуи в щеку, и когда ребенок не получает этого в семье, он пытается это где-то найти», — отмечает эксперт.

Дети, ведущие половую жизнь, даже не понимают значения происходящего, а виной тому недостаток внимания, ласки, контакта с родителями.

«Мне в свое время мама объясняла, что секс — это продолжение любви», — вспоминает доктор.

Пока дети не научились определять истинные чувства, постарайтесь сохранить для них благоприятную внутрисемейную атмосферу. Не говорите ребенку фраз: «Мне некогда», «Отстань», «Уйди», если он нуждается в вашем участии. Пусть лучше останется немытой посуда, чем будут выстроены барьеры из безразличия и обид между родными людьми. Если дети, возвращаясь из школы с двойкой, не страшатся переступать порог дома, они не побоятся рассказать родителям и о более серьезных вещах и минуют горький опыт.





Мнения родителей

Юлия, мама 7-летней девочки: «Моя дочь знает про отличия мальчиков от девочек. Про секс вопросов пока не задает, знает, что дети появляются из живота, но как там оказываются, она не в курсе. Насчет полового воспитания в школе — я не понимаю, хорошо это или плохо. Что если это вызовет еще больший интерес и дети начнут пробовать еще раньше?»



Алексей, папа 10-летнего сына: «Сын уже спрашивал о том, откуда берутся дети. Я сказал ему: „Сынок, я не хочу тебя обманывать, поэтому, как только ты станешь постарше, я тебе все объясню, покажу и дам попробовать“ (смеется). У нас с сыном доверительные отношения, поэтому немного погодя, когда ему исполнится лет 13, я смогу все рассказать. Что касается уроков в школе, я только за, но с одной поправкой — без пропаганды нетрадиционных отношений. Нашим детям нужно прививать ценность семьи, что союз должен быть между мужчиной и женщиной».



Ольга, мама дочек 6 и 12 лет: «В нашей семье эта тема еще не поднималась, если старшая дочка спросит, мы обязательно поговорим. Но я думаю, что они сейчас сами все знают. А если в школах введут такие уроки, я буду не против посещения».