Признаки психического нездоровья у подростка

Когда нужно обратиться за помощью

Подростковый период — это время бурных изменений, физиологических и психологических трансформаций. Это сложный этап, сопровождающийся эмоциональными качелями, поиском себя и формированием собственной идентичности. К сожалению, некоторые сдвиги в поведении подростка могут сигнализировать о серьезных проблемах с его психическим здоровьем, требующих профессионального участия.

Подростку нужна помощь, если у него наблюдается:

• длительная депрессия или апатия: постоянное чувство грусти, безнадежности, потеря интереса к любимым занятиям, снижение энергии и активности;

• чрезмерная тревожность: непроходящее беспокойство, страх, панические атаки, трудности с концентрацией внимания;

• раздражительность и агрессия: частые вспышки гнева, враждебное поведение, трудно контролируемые эмоции;

• изменения в сне и аппетите: бессонница, переедание или, наоборот, отказ от еды;

• самоповреждающее поведение: порезы, ожоги, умышленное нанесение себе травм;

• суицидальные мысли или поведение: высказывания о самоубийстве, планы по совершению самоубийства, попытки суицида;

• социальная изоляция: отказ от общения с друзьями и семьей, замыкание в себе;

• изменения в учебе: резкое снижение успеваемости в школе, пропуски занятий;

• злоупотребление психоактивными веществами: подросток замечен в употреблении алкоголя, наркотиков, табакокурении;

• необычная усталость: нескончаемая сильная утомляемость, вялость и сонливость;

• пренебрежение личной гигиеной: небрежность в одежде и отсутствие ухода за собой.





«Важно понимать, что не все перечисленные признаки обязательно указывают на серьезное расстройство. Однако, если несколько из них присутствуют одновременно и сохраняются в течение длительного периода, необходимо записаться к специалисту», — предупреждают психотерапевты.

Проблемы с психическим здоровьем у подростков могут иметь различные причины, часто переплетающиеся между собой:

• биологические факторы: генетическая предрасположенность, гормональные изменения;

• психологические факторы: травматический опыт, стресс, низкая самооценка, трудности в адаптации к социальным изменениям;

• социальные факторы: проблемы в семье, травля в школе, давление со стороны сверстников, социальная изоляция;

• внешние факторы: финансовые трудности в семье, смерть близкого человека, переезд.

Если вы заметили тревожные сигналы, поговорите с подростком, создав безопасную атмосферу для открытого диалога. Поддержите ребенка, проявляя понимание, терпение и любовь. И не стесняйтесь обращаться к профессионалам, психотерапевт установит причину проблем и назначит терапию, чтобы помочь вашей семье.