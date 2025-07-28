Как не заболеть, если промок в дождь

Когда нужно показаться врачу

Летние дожди — неотъемлемая часть сезона, но порой они становятся такими интенсивными, что не спасает даже зонт и закрытая обувь, что уж говорить, когда человек встречается с непогодой «неподготовленным». Как снизить риски заболевания, если случилось промокнуть под дождем?

«Главное, что нужно сделать, — снять с себя мокрую одежду и обувь, как только появится такая возможность, сразу наденьте все сухое. Особенно важно утеплить ноги — ступни замерзают быстрее из-за отсутствия на них жировой ткани, и теплоотдача происходит также интенсивно», — говорят терапевты.

Когда до дома далеко, можно забежать в ближайшее кафе, обтереться в туалете полотенцем или бумажными салфетками, чтобы сократить количество влаги на себе. Также следует подержать руки под теплой водой. Заказать себе согревающий напиток, но без алкоголя. Выходить на улицу до тех пор, пока не пройдет озноб, нежелательно.





Если промокли по пути на работу, а там не во что переобуться, лучше все же на время снять обувь, чтобы она обсохла. Оставаться в мокрых ботинках опасно для здоровья.

Если вы пришли домой, лучше сходить в теплый душ и согреться в воде или хотя бы сделать согревающую ванночку для ног, затем хорошо обтереться и надеть на себя комфортный домашний костюм или пижаму и носки. Еще хорошо будет, если укрыться пледом и полежать или даже поспать.

«При переохлаждении организм получает стресс, замедляется метаболизм и деятельность иммунной системы, поэтому патогены, желающие атаковать тело, не встречают в это время сопротивления и человек заболевает. Оттого важно создать условия, позволяющие восстановиться», — сообщают врачи.





При наличии дома согревающей мази следует намазать ею ступни, кисти и грудную клетку.

Полезно поесть приятно горячего супа или бульона, чтобы согреться изнутри. Обязательно нужно пить теплые чаи или морсы, добавляя в напитки мед, лимон, имбирь.

Периодически проветривайте дом, чтобы в помещении не скапливались патогены и не повышался риск заболевания, но при этом не находитесь на сквозняке.

Обратитесь за медицинской помощью, если принятые меры не помогли и появились первые признаки простуды. Особенно важно показаться врачу при наличии хронических заболеваний, например патологии почек или горла.

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