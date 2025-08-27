Какие утренние привычки укрепят здоровье

Удачность дня зависит от первых часов после пробуждения

Все мы знаем, что утро может показать, как пройдет весь день целиком, и каждому человеку под силу провести первые часы бодрствования в максимальном комфорте, чтобы получить больше сил на предстоящий день.

«От настроения, с которым мы начинаем день, и общего тонуса после ночного отдыха зависит и наше здоровье. Если вчера утро не задалось, сегодня тоже, вероятно, что и завтра день пойдет по негативному сценарию, а это непременно оставит свой след на самочувствии — хронический стресс рано или поздно притянет за собой болезни», — говорят терапевты.

Какие же утренние привычки позволят укрепить здоровье? Например, людям с повышенной тревожностью рекомендуется начинать утро с медитативной практики — это успокаивает, настраивает на позитив и дает возможность акцентировать свое внимание на важных вещах.

Если вы встаете с постели с чувством усталости, «расквашенность» не позволяет радоваться новому дню, попробуйте, пересилив себя, немного поактивничать. Утренняя зарядка подарит энергию и настроение, вы станете внимательнее, а мыслить, работать и учиться будет проще. На упражнения благодарно отзовется не только тело, но и психика.

«Для повышения бдительности, энергичности и когнитивных навыков важно обеспечить организм водой, потому для устранения ночной обезвоженности выпивайте с утра стакан теплой воды и в течение дня тоже не забывайте следить за балансом жидкости в организме», — отмечают врачи.

Утром за завтраком полезно пообщаться с домашними. Благодаря взаимодействию с семьей в организме будет поддерживаться выработка нейромедиаторов, важных для позитивного настроя, психического и умственного благополучия.

А еще хорошо бы расписать все дела, которые вам нужно сделать сегодня. В течение дня обращайтесь к намеченным пунктам, чтобы поддерживать организованность и отслеживать, как все движется, — контроль и очередность избавят вас от стресса и сохранят здоровье.

