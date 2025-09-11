Почему осанка начинается с макушки

Несколько привычек для вашей красоты

Школьникам часто приходится слышать замечания о своей осанке: что родители, что учителя периодически просят выпрямить спину. Меж тем многие взрослые тоже не контролируют себя, забывая держаться ровно.

Установка «расправить плечи» отзывается в теле напряжением. Осанка должна выстраиваться от макушки. Попробуйте мягко потянуться макушкой вверх, вы сразу заметите изменения в геометрии лица, избавившись от второго подбородка, плечи и спина также автоматически расправятся.

Что касается движений, они должны быть пластичными. Плавность и цельность движений, исходящих от центральной части тела, отсутствие спешки и наличие осознанности добавляют уверенности и красоты.

Также важно научиться дышать диафрагмой. При поверхностном дыхании тело живет в состоянии стресса, лицо сковано мышечными зажимами. При глубоком диафрагмальном дыхании нервная система успокаивается, организм насыщается кислородом, кожа тоже получает достаточно питания, что проявляется ее естественным сиянием.

Читайте также: Что провоцирует появление «вдовьего горба».

Смотрите еще: У 70% женщин со временем вырастает косточка на стопе.