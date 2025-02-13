Что провоцирует появление «вдовьего горба»

Причина бывает не только в гормональных изменениях

У некоторых женщин ввиду возрастных изменений наблюдается наличие избыточного отложения жировой ткани на границе шейного отдела и спины, что в народе имеет название «вдовий горб». Всегда ли в этом виноваты гормоны?

«Появление такого нароста у женщин обычно случается при наступившей менопаузе, то есть периоде снижения уровня эстрогенов, что вызывает усиление перераспределения жировой ткани. Наличие дорсо-цервикальных жировых отложений свойственно и мужчинам — у них это происходит при нарушенном обмене тестостерона», — информируют пластические хирурги.

«Вдовий горб» порой вырастает от хронического стресса, когда в организме повышается уровень кортизола (этот гормон связан с накоплением жиров). Вдобавок нервное напряжение усиливает тягу к еде, насыщенной простыми углеводами и жирами, что вредит метаболизму и делает дефект более выраженным.

Но не только гормоны способны одарить человека «вдовьим горбиком», он также возникает от сидячего образа жизни, длительной работы за монитором и привычки сутулиться. Неправильная осанка увеличивает нагрузку на область шейного отдела позвоночника и мышцы шеи, что в нерадостной перспективе чревато отложением жира и формированием «горбика».





«Возраст снижает плотность костной ткани, что делает суставы подверженными развитию остеопороза, а эта болезнь деформирует позвонки, в особенности шейного отдела. На фоне искривленного позвоночника случается появление выпуклости, усиливающейся жировыми отложениями», — сообщают врачи.

Кстати, при склонности к ожирению вероятность скопления жира в области шеи повышается. Предрасположенность к локализации жира именно в этой области может быть обусловлена даже генетически.

«Вдовий горб» может появиться и при эндокринной патологии, например синдроме Кушинга, когда жир в организме распределяется неравномерно, сосредотачиваясь больше на лице, шее и спине — ее верхней части.

В качестве профилактики появления «вдовьего горба» рекомендуется контролировать осанку, приобщиться к физической активности с укреплением мышц спины и шеи, поддерживать нормальную массу тела, исключить вероятность гормональных или эндокринных нарушений, а также проблем с позвоночником, проходить курсы массажа, улучшающего кровоток в «зоне риска». При образовавшемся «вдовьем горбе» дефект можно устранить хирургическим путем.