С этими признаками коже тела нужен ретинол

Эффект гусиной кожи — одно из явных проявлений

Ретинол — это форма витамина А и мощнейший антиоксидант, активно используемый в косметологии благодаря своим уникальным свойствам. Компонент способствует обновлению клеток кожи, улучшению ее структуры и повышению эластичности. Крем с ретинолом помогает бороться с признаками старения, такими как морщины, потеря упругости и сухость кожи. И важно помнить, что в ретиноле может нуждаться не только ваше лицо, но и тело.

Признаки, указывающие на потребность кожи в ретиноле:

• появление морщин — если кожа теряет эластичность и появляются мелкие морщинки — это сигнал о замедленном клеточном обновлении;

• потеря упругости — снижение тургора и дряблость кожи свидетельствуют о недостаточной выработке коллагена и эластина;

• гиперпигментация — ретинол способствует осветлению пигментных пятен и выравниванию тона кожи.

«Одно из ярких проявлений потребности в ретиноле — наличие на теле участков с эффектом гусиной кожи, возникающим не от холода, а по причине фолликулярного гиперкератоза. Это распространенное состояние кожи, характеризующееся закупориванием волосяных фолликулов избыточным количеством кератина. Кожа выглядит шероховатой, бугристой, с мелкими красноватыми или телесного цвета папулами, особенно на плечах, бедрах и ягодицах», — говорят дерматологи.





Лучшим временем года для включения в уход крема с ретинолом считается зима. Во-первых, в этот период минимизирована фоточувствительность, ведь уровень ультрафиолетового излучения значительно ниже, и это сводит на нет риски раздражения и пигментации на теле. Во-вторых, ретинол поддержит гидратацию — холодный воздух и отопление сушат кожу, а ретинол помогает сохраняет оптимальный уровень влаги. В-третьих, начинать использование ретинола лучше постепенно, давая коже адаптироваться, и зимнее время позволяет сделать этот процесс менее травматичным.

Отметим, что введение ретинола в уход лучше согласовать со специалистом, чтобы учесть все особенности вашей кожи, взаимодействие с другой косметикой в обиходе и вероятность побочных реакций.

