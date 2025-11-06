Почему родинки лучше удалять зимой

С какими невусами надо обратиться к врачу

Удаление родинок — процедура, которую врачи рекомендуют проводить преимущественно в холодное время года. И главная причина — минимизация воздействия солнечных лучей на область с интересующим невусом. При сниженной ультрафиолетовой нагрузке процесс заживления ранки пойдет быстрее, а риски гиперпигментации сведутся к нулю.

«К тому же зимой мы меньше потеем, значит, задетая область не станет подвергаться излишнему раздражению, и заживление повреждений на сухой коже будет идти активнее — на месте ранки образуется более плотный струп и скорее наступит эпителизация», — говорят дерматологи.

У каждого человека есть родинки, и важно осознать, что некоторые их виды заслуживают особого внимания и своевременного обращения к специалисту, потому стоит регулярно осматривать кожу самостоятельно.

Нужно немедленно посетить доктора при наличии:

• асимметрии — родинка имеет неправильную форму, одна половина отличается от другой;

• неровных краев — края образования неровные, зазубренные или плохо очерчены;

• неравномерности цвета — цвет неоднородный, присутствуют разные оттенки коричневого, черного, красного или синего пигмента;

• большого диаметра — любые новообразования диаметром более 6 мм требуют повышенного внимания;

• других симптомов — зуда, кровоточивости и прочего.

Обязательному осмотру также подлежат быстрорастущие родинки, травмируемые родинки — те, которые часто задеваются одеждой или цепочкой, появившиеся внезапно крупные пигментированные пятна, болезненные родинки.

Важно! Самостоятельно принимать решение об избавлении от той или иной родинки нельзя, только врач может определить необходимость удаления невуса.

Читайте также: Опасны ли красные родинки.

Смотрите еще: Можно ли вырывать волосы из родинок.