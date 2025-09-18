Почему на щитовидной железе повторно появляются узлы

Можно ли защититься от новообразований

Щитовидная железа является одним из важнейших органов эндокринной системы: она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ, рост и развитие организма. Узлы на щитовидной железе представляют собой образования различной природы, чаще всего доброкачественной, но бывают узлы и со злокачественным потенциалом.

Причины возникновения узлов разнообразны и включают:

• генетическую предрасположенность — наличие семейных случаев заболеваний щитовидной железы повышает риск развития узлов;

• дефицит йода — недостаток йода в рационе питания может привести к образованию узлов, поскольку щитовидная железа пытается компенсировать дефицит путем увеличения активности клеток;

• воздействие радиации — влияние радиационного излучения опасно формированием узлов;

• возраст и пол — женщины старше 40 лет более подвержены такой патологии;

• другие заболевания щитовидной железы — аутоиммунные процессы, воспалительные заболевания также способствуют появлению узлов.

«После удаления одной доли щитовидной железы высока вероятность формирования со временем новых узлов на оставшейся части органа. Это явление объясняется несколькими факторами: уже имеющейся предрасположенностью к патологии, неполным удалением пораженных тканей, продолжающимся влиянием факторов риска, изменением гормонального фона», — говорят эндокринологи.

Для минимизации угрозы рецидива рекомендуется: регулярно проходить профилактическое обследование у врача-эндокринолога, включая УЗИ щитовидной железы и анализ крови на уровень тиреотропного гормона (ТТГ); обеспечить организм сбалансированным питанием с достаточным количеством продуктов, богатых йодом; избегать длительного пребывания в зонах повышенного радиационного загрязнения; своевременно лечить хронические инфекции и воспаления, содействующие развитию патологий щитовидной железы; контролировать массу тела, избегая ожирения, которое негативно влияет на функционирование эндокринной системы.

Читайте также: Можно ли жить без щитовидной железы.

Смотрите еще: Мозговой туман может быть вызван патологией щитовидной железы.