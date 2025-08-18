Мозговой туман может быть вызван патологией щитовидной железы

Как гормоны управляют головой

Нарушения в работе щитовидной железы влекут за собой массу неприятных симптомов, среди которых и затруднения мозговой деятельности, проблемы с памятью, ухудшение настроения, нехватка энергии и спад интеллектуальных способностей.

Как же гормонам щитовидной железы удается воздействовать на мозг? Гормонами Т3 и Т4 осуществляется контроль за выработкой нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин. При дефиците этих гормонов концентрация серотонина падает, что оборачивается апатией и депрессией, а при их избытке наблюдается излишняя возбудимость нервной системы, за которой следует тревога и бессонница.

«Гормоны щитовидной железы также дают энергию нейронам. Тиреоидными гормонами ускоряются обменные процессы в клетках мозга, и, если гормонов недостаточно, у нейронов начинается „голодание“. Заметить это получится по таким проявлениям, как усталость и замедленное мышление», — говорит эндокринолог высшей квалификационной категории Клинической больницы “РЖД-Медицина” города Челябинска Валентина Скворцова.

Еще гормоны защищают нейропластичность. Т3 оказывает стимуляцию роста новых нейронов и обеспечивает укрепление связей между ними. При угнетенной функции щитовидной железы станет сложнее обучаться чему бы то ни было, а также проблематичной будет адаптация к стрессу.

Врачи отмечают, что пациентам, испытывающим необъяснимую депрессию, в 30% случаев диагностируется гипотиреоз и приведение их гормонального фона в баланс позволяет улучшить настроение без обращения к антидепрессантам.

Вот так за мозговым туманом в виде забывчивости и трудностей с концентрацией, депрессии, апатии, постоянной усталости, замедленной речи, ощущения «ватной головы», нервозности, панических атак, бессонницы, скачкообразных мыслей, импульсивных решений могут стоять и сбои в работе щитовидки. Тяжелые случаи могут сопровождаться даже тиреотоксическим психозом с появлением галлюцинаций.

Поскольку женщины постоянно подвержены гормональным колебаниям, риски нарушений в щитовидной железе у них выше в несколько раз.

При подозрении проблем такого рода достаточно сделать УЗИ органа и сдать кровь на гормоны.

