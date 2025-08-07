Можно ли жить без щитовидной железы

Как поддерживать функции удаленного органа

Щитовидная железа — важнейший орган эндокринной системы, отвечающий за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, работу сердца, нервной системы и многих других функций организма. Однако в некоторых случаях удаление щитовидной железы — тиреэктомия является необходимой операцией, например при злокачественных опухолях, тяжелых воспалениях или других патологических состояниях. Можно ли жить без щитовидной железы?

«При условии правильной медицинской поддержки человек может вести полноценную жизнь. После удаления щитовидной железы организм больше не вырабатывает необходимые гормоны, поэтому крайне важно обеспечить их поступление извне. Основным методом компенсации является заместительная гормональная терапия — прием синтетических гормонов щитовидной железы. Эта терапия помогает контролировать уровень гормонов в организме, обеспечивая нормальное функционирование всех систем», — говорят эндокринологи.

Без щитовидной железы у человека возникает состояние, известное как гипотиреоз — снижение уровня тиреоидных гормонов. Это приводит к усталости, снижению метаболизма, нарушениям в работе сердца, ухудшению памяти, депрессивным состояниям и другим проблемам. Без лечения последствия могут стать серьезными и повлиять на качество жизни.

Своевременное назначение и регулярный прием заместительной терапии позволяют полностью компенсировать отсутствие гормонов щитовидной железы. Важно регулярно контролировать показатели гормонов и корректировать дозировку под наблюдением врача.

