Мозгу для питания нужны вовсе не сладости

Более половины органа — это жиры

Головной мозг на 60% состоит из жиров, оставшиеся 40% — это вода, белки, углеводы и прочие вещества. У каждой клетки мозга имеется липидная пленка, а нейронные отростки также «обрамляются» жиром. Идеальная структура мозга должна быть весьма плотной и «смазанной».

Так что в следующий раз, когда вам захочется подзарядить мозг шоколадным батончиком, знайте, что мозгу больше нравится питаться насыщенными моножирами, например необработанными сушеными орехами и семенами, маслами холодного отжима, авокадо, сырами, жирной рыбой.

«Когда в рационе достаточно полезных жиров, проходимость импульсов от нейронов ускоряется, клеточные оболочки отличаются более полноценной деятельностью, происходит активация защиты от разрушений и повреждений свободными радикалами. У „сытого“ мозга выше сообразительность, креативность и удовлетворенность жизнью», — говорят нейробиологи.

Мозг нуждается в:

• качественных жирах и углеводах для энергии;

• натрии, магнии, кальции, калии для лучшей нервной проводимости;

• антиоксидантах, ограждающих от внешних воздействий;

• витамине В6, укрепляющем память.

