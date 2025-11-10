Два условия для ускорения метаболизма

Чтобы не набрать вес за зиму, нужно следовать этим правилам

В холодное время года многие из нас имеют склонность к набору веса. Мы больше времени проводим в помещении, ограничивая себя в физической активности, и тянемся к пище более калорийной и часто не совсем полезной, потому что просто хочется поднять себе настроение чем-то вкусным. Чтобы метаболизм не замедлился и весной не пришлось судорожно сгонять лишние килограммы, следуйте двум правилам, касающимся питания.

«Гарантируйте организму должный уровень топлива на предстоящие сутки. Для этого следует в каждом приеме пищи обеспечивать себя сложными углеводами: цельными злаками, бобовыми, овощами (бататом, свеклой, морковью, картофелем)», — говорят диетологи.

Еще необходимо позаботиться о водном балансе. Многие с уходом лета начинают пить очень мало воды. И это ошибка. Вода — транспортная система для всех веществ нашего организма. При дефиците жидкости, а именно чистой воды, поддержание хорошей скорости обменных процессов становится нереальным.

