Как шопинг может быть полезен для мозга

Одно упражнение в магазине ценно для нейронных связей

Всем любительницам шопинга, да и любителям тоже, выдается возможность прокачать свой мозг всякий раз, когда они бывают в торговом центре. При помощи простого упражнения можно сохранить острый ум и предотвратить проблемы с памятью.

Попробуйте на протяжении минуты разглядывать какую-нибудь витрину, словно мысленно фотографируя все, что находится перед глазами. После отойдите и вспомните все детально, от расположения товаров до ценников на них.

Таким образом осуществляется стимуляция зрительной памяти и тренируется мозг, что способствует укреплению нейронных связей.