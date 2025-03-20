Зависимость россиянок от маркетплейсов провоцирует разводы

Женщины слишком много тратят на бессмысленные покупки

Россиянки стали слишком зависимы от покупок на маркетплейсах. Этой проблемой даже обеспокоились психологи. Женщины порой спускают всю свою зарплату на приобретение бесполезных и ненужных вещей. В некоторых семьях ситуация настолько обостряется, что мужчины подают из-за этого на развод.

«Из-за незапланированных трат и брешей в семейном бюджете возникают скандалы, после которых у каких-то пар даже распадаются семьи», — отмечают психологи.

Известно, что за прошедший год на маркетплейсах шопоголиками было оставлено 9 триллионов рублей.

Приобщение к онлайн-шопингу случилось во времена пандемии коронавирусной инфекции, далее это вошло в привычку, потому что покупки через интернет имеют ряд преимуществ.

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