Россиянки стали слишком зависимы от покупок на маркетплейсах. Этой проблемой даже обеспокоились психологи. Женщины порой спускают всю свою зарплату на приобретение бесполезных и ненужных вещей. В некоторых семьях ситуация настолько обостряется, что мужчины подают из-за этого на развод.
«Из-за незапланированных трат и брешей в семейном бюджете возникают скандалы, после которых у каких-то пар даже распадаются семьи», — отмечают психологи.
Известно, что за прошедший год на маркетплейсах шопоголиками было оставлено 9 триллионов рублей.
Приобщение к онлайн-шопингу случилось во времена пандемии коронавирусной инфекции, далее это вошло в привычку, потому что покупки через интернет имеют ряд преимуществ.
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