Почему летом люди часто простужаются

Как жаркая погода провоцирует заболевания

Замечаете, что летом регулярно простужаетесь? Это неприятно, но вполне естественно, и есть даже ключевые причины, вызывающие ухудшение состояния здоровья. Например, немалое количество вирусов активируется именно летом при высокой влажности и температуре.

Конечно, поводом для заболевания становится и резкий температурный перепад, когда мы заходим с улицы, где жарко, в помещение с кондиционером, и иммунная система подвергается стрессовому воздействию. Иногда достаточно одного такого перепада, чтобы заболеть.

Ослабить здоровье могут также сквозняки и вентиляторы. Когда вентилятор направлен прямо на человека и время его воздействия продолжительно, можно вскоре заметить, что «продуло» шею, спину, грудь.

«Вызвать болезнь способно и обезвоживание организма. Летом тело теряет больше влаги на фоне интенсивного потоотделения, что подрывает защитные силы организма. Также обезвоживание ведет к сухости слизистых оболочек носа и горла, что повышает уязвимость перед патогенами», — говорят терапевты.

Снизить вероятность заболевания в летнее время позволит соблюдение питьевого режима, регулярная смена одежды на свежую, избегание мест, где наблюдается скученность людей.

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