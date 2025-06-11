Изнуряющая жара летом отражается на самочувствии, работоспособности и даже настроении. Как сделать комнату прохладной, если в ней нет кондиционера?
Как снизить градус в помещении:
• зашторить окна или заклеить их пленкой;
• повесить на окна мокрую ткань;
• положить лед перед работающим вентилятором;
• убрать ковры и прочий плотный текстиль — все это согревает комнату;
• озеленить комнату растениями — они добавят свежести;
• проводить влажную уборку чаще — используйте при этом прохладную воду;
• переложить матрас на пол и спать на нем — чем ниже спальное место, тем прохладнее.
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