Как снизить потливость в жаркую погоду

Когда с проблемой нужно идти к врачу

Жара всегда становится испытанием для организма, и усиленное потоотделение в таких условиях является естественной реакцией, направленной на охлаждение тела. Однако для многих людей чрезмерное потоотделение — настоящая проблема, мешающая повседневной жизни и вызывающая существенный дискомфорт. Как меньше потеть в жару?

Чтобы уменьшить потливость в жаркую погоду, поддерживайте оптимальную температуру и влажность окружающей среды. Используйте кондиционеры, вентиляторы или открывайте окна для циркуляции воздуха. По возможности создавайте комфортную обстановку внутри помещений.

«В жаркие дни носите легкую, свободную и дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Избегайте синтетики, которая задерживает тепло и способствует потоотделению», — говорят терапевты.

Регулярное принятие душа помогает контролировать уровень бактерий на коже, вызывающих неприятный запах и усиливающих дискомфорт при потоотделении. Используйте качественные антиперспиранты, действие которых направлено на уменьшение выделения пота.





Обильное питье в жару содействует терморегуляции и предотвращает обезвоживание. Ограничьте острые и жирные блюда — они повышают температуру тела и стимулируют потливость.

«Эмоциональный стресс и тревога всегда усиливают потоотделение. Учитесь управлять своим состоянием при помощи подходящих вам практик, если ваша тревожность зашкаливает, обратитесь к психотерапевту», — советуют врачи.

Ограничьте физическую активность в самое жаркое время суток. Лучшее время для прогулок и тренировок — утро или поздний вечер, когда температура воздуха ниже.

Если потливость становится чрезмерной, сопровождается неприятным запахом, зудом, покраснением или возникает без видимой причины — обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Это бывает симптомом гипергидроза или других заболеваний, требующих медицинского вмешательства. Кстати, при гипергидрозе возможно назначение инъекций ботулотоксина в подмышечные области для снижения потоотделения.

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