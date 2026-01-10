Почему ладони становятся желтыми

Причина бывает в питании или болезни

Пожелтение ладоней может напугать человека, и такой симптом точно нельзя игнорировать, поскольку иногда он бывает проявлением серьезного отклонения в состоянии здоровья.

Если в организме накапливается слишком много каротина, развивается каротинемия, при которой цвет кожных покровов меняется на желтый. Каротинемия часто бывает следствием чрезмерного потребления продуктов с бета-каротином — моркови, тыквы, манго и других. Бета-каротин — предшественник витамина А, организм способен превращать его в витамин постепенно. Избыток бета-каротина накапливается в коже, особенно в области ладоней и подошв стоп.

«Желтые ладони бывают свидетельством нарушения функций печени, так, при гепатитах различного происхождения — алкогольном, вирусном, токсическом, печень не справляется с переработкой билирубина, тогда этот пигмент попадает в кровь, вызывая желтушность кожных покровов. Если желтуха сопровождается такими симптомами, как усталость, потеря аппетита, тошнота, боль в правом боку, обязательно обратитесь к врачу», — говорят терапевты.





Некоторые наследственные заболевания, влияющие на обмен холестерина и липопротеинов, способны приводить к образованию холестериновых отложений под кожей рук и ног — ксантом. Они имеют желтоватый оттенок и требуют консультации эндокринолога или гастроэнтеролога.

Иногда желтизна ладоней наблюдается при гипервитаминозе жирорастворимого витамина A, сахарном диабете, гипотиреозе, нарушениях всасывания жиров в кишечнике или некоторых дерматологических проблемах.

Если ваши ладони приобрели желтый оттенок, важно оценить общее самочувствие и наличие сопутствующих симптомов. Чаще всего изменение цвета связано с питанием, однако если пожелтение сопряжено со слабостью, потерей веса, расстройствами стула или болями в животе, необходимо посетить терапевта или гастроэнтеролога для обследования и диагностики возможных заболеваний.

