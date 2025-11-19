Почему из-за энергетиков отказывают ноги

Ингредиенты напитка в избытке бывают опасны

Новость о том, что у молодого человека 22 лет отказали ноги, на днях облетела всю страну. Парень не только утратил возможность ходить, но и заработал серьезные проблемы с поджелудочной железой, относительно восстановления которой врачи опасаются делать прогнозы. Если с пагубным воздействием энергетиков на органы ЖКТ все более или менее понятно, то вопрос о том, из-за чего от напитков отказывают ноги, может возникнуть у многих.

Состав энергетических напитков не располагает полезными веществами, а вот имеющиеся в них кофеин, таурин, L‑карнитин, глюкуронолактон при чрезмерном потреблении существенно вредят здоровью человека. Детям пить энергетики нельзя категорически.

«Основная причина нарушения двигательной активности ног после злоупотребления энергетиками — в стимуляции сердечно-сосудистой системы: энергетики содержат кофеин и другие стимуляторы, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают артериальное давление, что может вызвать спазмы сосудов, нарушить кровообращение и снизить чувствительность мышц ног», — говорят кардиологи.

Еще один важный фактор — электролитный баланс. Высокое содержание сахара и искусственных добавок в напитках не идет во благо электролитному балансу организма, доводя до обезвоживания и дефицита необходимых минералов — калия и магния. Недостаток этих элементов негативно отражается на работе мышц, провоцируя судороги и слабость в ногах.





Свою лепту также вносят:

• аллергические реакции — некоторые компоненты напитков: красители, консерванты, ароматизаторы — являются причиной аллергической реакции, проявляющейся зудом, покраснением кожи и отечностью тканей, что также скажется на состоянии конечностей;

• физическое перенапряжение — чрезмерное употребление энергетиков перед интенсивными физическими нагрузками: спортивными тренировками, работой стоя — может усилить напряжение мышц и суставов вплоть до болей и проблем с координацией движений;

• индивидуальная непереносимость — люди с заболеваниями сердца, артериальной гипертензией, сахарным диабетом и нарушениями свертываемости крови находятся в группе повышенного риска развития осложнений после питья энергетиков. Сбои в нормальном функционировании органов и систем будут проявляться различными симптомами, включая слабость и боли в ногах;

• психоэмоциональная составляющая — постоянное потребление энергетиков ведет к привыканию и зависимости, что сопряжено с тревожностью, раздражительностью и бессонницей. Эти психоэмоциональные расстройства всегда отражаются и на физическом состоянии человека, инициируя в том числе усталость и дискомфорт в конечностях.

Читайте также: Офисным работникам полезно ввести в рацион этот напиток.

Смотрите еще: Этот чай укрепит иммунитет осенью.

Это тоже интересно: Что учесть при выборе кефира.