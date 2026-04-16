Почему грибы — это уникальный продукт

Их рекомендуется периодически включать в рацион

Грибы из-за своего химического состава занимают промежуточное положение между продуктами животного и растительного происхождения. Грибы по содержанию представляют собой уникальную смесь.

«Наличие белка в грибах дает право считать их „растительным мясом“, кроме этого, грибы, как и животная пища, содержат гликоген, хитин, мочевину, фосфор, а по процентному содержанию углеводов и минеральных веществ грибы ближе к растительной пище», — говорят диетологи.

Чем полезны грибы:

• витамин D в составе поднимает настроение и укрепляет костный аппарат;

• витамины группы В грибах поставляют в организм энергию;

• медь поддерживает силы и активность;

• некоторые грибы богаты селеном, что ценно для состояния мочевого пузыря;

• пребиотики, имеющиеся в грибах, стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, что хорошо не только для ЖКТ, но и для иммунитета;

• клетчатка грибов помогает снижать холестерин и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также сокращать риски развития сахарного диабета за счет контроля уровня глюкозы в кровотоке;

• наличие калия благоприятно для миокарда;

• при высокой пищевой ценности и минимуме калорийности грибы подходят для диетического рациона при желании снизить вес;

• антиоксиданты грибов позволяют дать отпор окислительному стрессу.

Несмотря на всю пользу, в употреблении грибов важно соблюдение меры: достаточно включать их в рацион один или два раза в неделю. Также грибы нежелательны в рационе беременных и кормящих женщин и детей до 12 лет.

