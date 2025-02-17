Тест с кукурузой позволит оценить скорость пищеварения

Через сколько часов съеденное должно покинуть организм

Есть люди, которые тщательно следят за тем, чем они питаются, но многие ли так же щепетильно отслеживают время переваривания этой пищи? Между тем по этому показателю можно оценить здоровье кишечника.

Пищеварительные процессы начинаются еще во рту, когда мы только беремся за пережевывание первого кусочка. Уже тогда ферменты из слюны включаются в работу над расщеплением пищи.

«В желудке еда может находиться до четырех часов, и там расщепление продолжается: содержимое соединяется с пищеварительными соками и движется к тонкому кишечнику, где к пищевому комку добавятся секреты поджелудочной железы и желчь. Это место, где усваиваются питательные вещества, и уходит на это порядка 7—9 часов», — говорят гастроэнтерологи.

Далее все достигает толстого кишечника, где произойдет удаление воды и подготовка непереваренных остатков к выходу — эти процессы могут отнимать свыше 24 часов.

«На многое в скорости пищеварительных процессов влияет состояние кишечного микробиома. Если микрофлора здорова, с пищеварением будет все в порядке. При угнетенном микробиоме возникнут проблемы с пищеварением и перистальтикой», — отмечают специалисты.

С медленным кишечным транзитом прохождение пищи через кишечник будет слишком долгим. Это часто встречается у людей при малоподвижном образе жизни, в рационе которых также недостаточно клетчатки и воды. Замедленное пищеварение — повод, чтобы провериться на патологии кишечника.

Быстрый кишечный транзит тоже не говорит о чем-то хорошем — в такой ситуации у организма нет возможности должным образом усвоить питательные вещества, что подрывает здоровье. Сверхскорость говорит о тревожности, воспалительном заболевании кишечника или синдроме раздраженного кишечника. В этом случае также важно посетить врача.

Тест на оценку скорости пищеварения. Перед тем как проводить исследование, убедитесь, что вы не ели кукурузу в течение 7—10 дней. Затем употребите горсть кукурузы или небольшой початок, записав при этом время. Далее наблюдайте за стулом, чтобы понять, когда появится «тестовый образец». Поскольку внешняя оболочка кукурузы не подвергается процессам переработки, ее можно увидеть и оценить скорость кишечного транзита. Если вы заметите кукурузу спустя 12 часов — это весьма скоро, если пройдет более 48 часов — очень долго.

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