Кардиопациентам подходит дробное питание

Пропускать завтрак и объедаться вечером особенно вредно

Кардиологи рекомендуют своим пациентам рассмотреть вариант дробного питания. Рацион должен быть сбалансированным и здоровым при количестве приемов пищи равном 4 или даже 5.

«Полезно принимать пищу 4—5 раз в день и с небольшими интервалами. Плохо, если человек подолгу не ест, а после, за раз, употребляет чрезмерное количество еды. Наиболее вредная привычка — отказываться от завтрака и наедаться вечером. Подобный стиль питания образует атеросклеротические бляшки и высокий холестерин, повышая риски сердечно-сосудистой катастрофы», — сообщают врачи.

Также для здоровья сердца и сосудов важно сокращение соли, суточный максимум — 5 граммов, а вот омега‑3 жирных кислот в меню должно быть больше.