Можно ли каждый день есть яйца на завтрак

Повышают ли они уровень холестерина

Яйца — очень популярный для завтрака продукт. Включение их в первый прием пищи позволяет не думать о голоде до обеда — за счет содержания в них белка яйца питательны и хорошо помогают контролировать массу тела. Но можно ли есть яйца ежедневно?

«Яйца содержат насыщенные жиры и холестерин. В прошлом считалось, что их ежедневное употребление повышает уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Современные исследования показывают, что, съедая по одному яйцу в день, человек не рискует повысить свой холестерин. Тем не менее при уже существующих проблемах с сердечно-сосудистой системой стоит ограничивать потребление яиц и обсудить вопрос со своим врачом», — говорят диетологи.

В России рекомендованной нормой потребления яиц в год является количество в 260 штук, то есть примерно 5 яиц в неделю — выходит, что каждодневное присутствие яиц в рационе медиками не предусмотрено.