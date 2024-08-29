Почему детям не нужно использовать телефон для учебы

Родителям важно контролировать часы, которые ребенок проводит у экрана

Современные дети постоянно пользуются гаджетами, и часто родители не контролируют время, проведенное чадом перед экраном, а это может негативно отразиться на здоровье. Залипание в телефоне или за компьютерными играми вредит не только зрению, но и детской психике.

«У детей может развиваться тревожность, нарушаться нервно-психическое состояние, также страдает осанка и опорно-двигательный аппарат. Неправильное положение тела сказывается и на состоянии внутренних органов», — говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.

Использовать телефон в образовательных целях не рекомендуется вообще, поскольку небольшие размеры экрана сказываются на здоровье глаз, вызывая сначала напряжение, а после иные проблемы. Детей 6—7 лет специалисты советуют держать подальше не только от смартфонов, но и от планшетов с компьютерами. Применение этих девайсов лучше отложить до второго класса, а время, которое младший школьник проводит перед любым экраном, не должно превышать 80 минут (в этот период входит как учеба, так и развлечения).

«Ученики 3—4-х классов могут пользоваться девайсами в домашних условиях не более 90 минут в день, для 5—9-х классов это время составляет 120 минут, старшим школьникам и студентам желательно укладываться в 170 минут», — отмечает эксперт.

Исследования показывают, что использование смартфонов подростками свыше четырех часов в день повышает их суицидальные наклонности.

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