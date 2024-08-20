Чем гаджетозависимость опасна для школьника

Родители должны установить правила использования смартфона

В XXI веке смартфоны стали неотъемлемой частью жизни детей и подростков. Однако чрезмерное использование гаджетов может привести к зависимости, негативно отразившись на здоровье и развитии школьников.

«Зависимость от смартфонов у подростков становится все более распространенной проблемой. Длительное время, проведенное за экранами, может вызывать ряд негативных последствий, включая ухудшение зрения, нарушения сна, снижение физической активности и даже проблемы с психическим здоровьем», — предупреждают педиатры.

Для формирования здорового отношения к гаджетам необходимо установить ряд правил. Определите конкретные часы, когда ребенок может брать телефон. Например, разрешите пользоваться смартфоном только после выполнения домашних заданий и других обязательств. Время, отведенное на гаджеты, должно не только тратиться на развлечения, но и включать в себя общение с друзьями и, конечно, образовательный аспект. В целом дети начальной школы не должны проводить у какого-либо экрана более двух часов в день, а старшеклассники — свыше четырех.

«Использование смартфонов подростками более четырех часов в сутки повышает у них уровень стресса, расшатывает психику и приводит к суицидальным мыслям и приобщению к напиткам, содержащим алкоголь, а также несет в себе риски развития ожирения», — говорится о результатах исследований корейских ученых.





Установите правило, что использование телефонов запрещено в определенных местах: за столом во время еды и в спальне перед сном, например. Это поможет сократить время, проведенное за экранами. Чтобы ребенок следовал семейному уставу, родители сами не должны залипать в телефоны там, где не позволяют делать этого детям.

«Обсуждайте с детьми контент, который они потребляют. Это поможет развить у них критическое мышление и понимание потенциальных рисков. Учтите, что существуют различные приложения и функции на смартфонах, позволяющие контролировать эксплуатацию гаджета», — отмечают психологи.

Стимулируйте детей заниматься спортом, хобби или гулять на свежем воздухе, чтобы отвлечь их от гаджетов и сберечь здоровье. При этом не внушайте ребенку, что гаджеты — это зло, лучше объясните, что технологии могут быть полезными инструментами, если использовать их разумно и в меру.