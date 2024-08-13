Почему перед школой нужно проверить зрение ребенка

Учебный год может дать серьезную нагрузку глазам

Зрение — одно из важнейших органов чувств, и его сохранение особенно актуально для школьников, чей зрительный аппарат еще формируется и развивается. В последние годы наблюдается рост количества детей с проблемами зрения, что может быть связано с несколькими факторами.

«Зрение может ухудшаться от длительной работы за компьютером и пользования другими гаджетами, из-за напряжения глаз при плохом освещении рабочего места, от неправильной позы при чтении и письме, когда голова наклоняется слишком низко, на зрение влияет и дефицит витаминов и минералов, а также недостаточная физическая активность», — говорят офтальмологи.

Зрению нужен естественный свет. При хорошем уровне освещенности производится дофамин, который предупреждает близорукость. А дневными прогулками осуществляется непрерывная тренировка глазных мышц, потому что постоянно сменяется рельеф местонахождения и взгляды на предметы, расположенные вдали. При регулярной физической активности улучшается кровообращение и кислородоснабжение глаз, да и в целом укрепляется здоровье.

Что касается освещения рабочего места, то оно должно быть оптимальным — при слишком ярком глазам также будет тяжело, к тому же интенсивный свет может отражаться от экрана, что тоже доставит неудобства.





«Чтобы зрение не страдало, необходимо соблюдать правило „20-20-20“ во время учебного процесса — через каждые 20 минут работы за экраном нужно смотреть на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (около 6 метров), в течение 20 секунд», — рассказывают врачи.

При чтении или письме важно сохранять правильную осанку. Книга или тетрадь должны находиться на расстоянии 30 сантиметров от глаз, а экран компьютера — быть на их уровне.

«Обычно дети не предъявляют жалоб на плохое зрение. Маленький человек в силу своего возраста не может обозначить, что он видит хуже, чем его родители, ему кажется, что все видят так же, как и он. Школьникам необходим ежегодный осмотр офтальмолога, ведь в процессе обучения у быстро растущего организма заметно увеличивается нагрузка на органы зрения. Оптимальным временем для визита к врачу может быть август», — отмечает главный детский офтальмолог министерства здравоохранения Челябинской области по городу Челябинску Елена Махиня.

Симптомы нарушения зрения у ребенка:

• ребенок часто моргает, трет глаза, иногда прищуривается;

• близко садится к телевизору;

• низко наклоняется при занятиях вблизи;

• у него появляется непостоянное отклонение глаза (периодическое косоглазие);

• ребенок поворачивает или наклоняет голову при взгляде на предмет интереса;

• ребенок жалуется на усталость, рези в глазах во время занятий;

• после школы, домашнего задания, чтения возникают головные боли;

• ребенок отказывается читать.