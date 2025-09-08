Почему даже опытные грибники теряются в лесу

Это случается и с теми, кто хорошо знает маршрут

В грибной сезон все чаще встречаются сообщения о потерявшихся в лесу грибниках, причем произойти такое несчастье может даже с теми, кто знает лес как свои пять пальцев. Почему же люди теряются в лесу?

Это удивительно, но заблудиться человек может из-за асимметрии своего тела. Всем известно, что одна нога у нас чуть длиннее и несколько сильнее другой, потому траектория движения начинает потихоньку смещаться не в то направление.

Еще причина в том, что наш мозг ошибается, потому что получение сенсорных данных от глаз, ушей и вестибулярного аппарата происходит с задержкой и некоторым искажением. Мозг тем временем «сглаживает» картинку, доверяясь иллюзии, что путь прямой, хотя искривление траектории уже произошло.

Также грибники блуждают из-за сенсорной депривации, ведь в лесу или тумане все делается похожим друг на друга, из-за чего мозгу не удается найти никаких зацепок, способных стать указателями пути.

Читайте также: Чего нельзя делать при отравлении грибами.

Смотрите еще: Миасские любители «тихой охоты» поделились информацией о текущем грибном сезоне.