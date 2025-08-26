Подозревая пищевое отравление, причиной которого могли стать грибы, нужно без промедления обратиться к медикам, потому что упущенное время в такой ситуации может нести смертельную опасность.
«Симптомы, указывающие на интоксикацию организма, требуют скорейшей врачебной помощи», — предупреждают токсикологи.
Также запрещено самовольно принимать какие-либо препараты, все лечение должно быть назначено доктором. В противном случае состояние может усугубиться.
Есть при отравлении тоже нельзя, а вот пить воды рекомендуется как можно больше — с ее помощью легче вызвать рвоту, что позволит токсинам быстрее выйти из организма.
