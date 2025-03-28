Каким должен быть шампунь для ежедневного мытья волос

Нужно обращать внимание на уровень pH средства

Тем, кто моет голову каждый день, нужно с особой тщательностью выбирать для себя шампунь. И особенно важно при изучении этикетки ознакомиться с уровнем pH.

«Старайтесь подбирать средства, где уровень pH не превышает 7,5—8, иначе есть риск не только пересушить волосы, но и навредить коже головы. Агрессивные шампуни приводят к разрушению водно-липидной мантии и повышенной активности сальных желез, что увеличивает жирность волос, нарушает целостность их кутикулы, делая волосы тусклыми, ломкими, подверженными спутыванию и электризации», — объясняют трихологи.

Если предполагается ежедневное использование шампуня, на нем должна быть соответствующая отметка. В идеале, чтобы шампунь подобрал специалист, учитывая все ваши особенности и запросы.

Хорошо, когда средство содержит успокаивающие кожу компоненты. Например, шампунь с календулой имеет антисептическое воздействие, с окопником — противовоспалительное, с овсом рекомендуется для чувствительной кожи головы и восстановления липидного барьера, с алтеем обновляет волосяную структуру, с ромашкой и алоэ помогает от раздражения и воспаления.