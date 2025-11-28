Почему болит ваша шея

Проблема может быть как в неудобной позе, так и в нарушении кровообращения

Основная причина болей в шее — неправильная поза и длительная статичность, связанные с напряжением мышц. Продолжительное сидение перед экраном компьютера или зависание над смартфоном, вождение автомобиля, сон на неподходящей подушке и другие повседневные привычки создают чрезмерные нагрузки, вызывая спазмирование мышц и появление болевого синдрома.

Что еще приводит к боли в шее:

• остеохондроз шейного отдела позвоночника — обычно патология сопряжена с возрастными изменениями межпозвонковых дисков и нарушением питания их тканей. Может проявляться постоянной тупой болью, отдающей в руки, затылочную область или голову;

• радикулопатия (защемление нервов) — неврологическое состояние, спровоцированное сдавливанием, воспалением или повреждением одного или нескольких спинномозговых нервов (нервных корешков). Выражается резкими стреляющими болями, онемением рук и слабостью мышц;

• спазм сосудов головного мозга — нарушение кровообращения в сосудах, обеспечивающих головной мозг кровью, может вызывать головные боли и неприятные ощущения в области шеи, головокружение и шум в ушах;

• артроз сустава нижней челюсти — повреждение височно-нижнечелюстного сустава тоже становится источником боли, отдающей в шею и плечи;

• стресс и тревожность — психическое напряжение способно приводить к повышению тонуса мышц шеи, что сопровождается болью и скованностью движений;

• травмы и ушибы — удары головой, падения, ДТП и другие механические воздействия опасны повреждением структуры шеи, с болями различной интенсивности и продолжительности;

• заболевания внутренних органов — некоторые патологии (например, стенокардия, язва желудка, тиреоидит) иногда проявляются болью в шее.

Иногда боль бывает лишь следствием проблемы, вовсе не связанной с самой шеей, потому важно не предпринимать самостоятельных попыток устранить симптом, а обратиться к неврологу или ортопеду-травматологу. При определенных патологиях тот же самомассаж или прогревание могут нанести вред здоровью и ухудшить самочувствие. Прежде чем бороться с болью в шее, нужно выяснить ее причину, а это может сделать только квалифицированный специалист.

