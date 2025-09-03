Головная боль — повод пройти УЗИ сосудов мозга

Когда еще показано обследование

УЗИ сосудов головного мозга представляет собой современный безопасный метод диагностики, позволяющий выявить проблемы с кровоснабжением мозга на ранней стадии. Основными симптомами для обследования называют частые головные боли и мигрени, головокружения и обмороки, шум в ушах и голове, онемение конечностей, нарушения речи, общую слабость и нехватку воздуха, сильную метеочувствительность.

«Особенно важно пройти УЗИ людям с сахарным диабетом, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, кто перенес инсульт или инфаркт, при имеющейся аритмии, после операций на головном мозге, тем, кто старше 40 лет, а также у кого в семье были случаи инсультов», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Перед процедурой не рекомендуется курить, следует избегать употребления кофеина и алкоголя, а также препаратов, влияющих на сосуды.

Необходимость проведения такого УЗИ устанавливает врач-невролог.

