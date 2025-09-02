Плохую циркуляцию крови можно определить по этим признакам

Это нарушение бывает проявлением болезни

Ухудшение циркуляции кровотока в организме является не только возрастным изменением, иногда этот симптом наблюдается и у молодых людей при патологических состояниях, например сахарном диабете или заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Запускать эту проблему опасно: возможны тромбообразование, инфицированные язвы и даже ампутация конечности. Какие же признаки указывают на плохую циркуляцию крови?

Если вы жалуетесь на ощущение покалывания в ногах и руках, это может быть проявлением недостаточного кровообращения. Покалывание означает, что части тела, где чувствуется подобный дискомфорт, не получают питание в достаточном объеме.

«Сниженное кровообращение также выражается в холодности рук и ног. От поступающей крови тело получает тепло, но затрудненный кровоток не питает конечности в нужной степени, потому что первостепенной стоит задача обеспечить кровью жизненно важные органы», — говорят ангиохирурги.

Плохая циркуляция крови сопровождается выделением жидкости из кровеносных сосудов в окружающие ткани, что приводит к отекам. Обычно отечность в таком случае беспокоит в области рук, лодыжек и ступней.

Нарушенное кровообращение отзывается и спазмами, болью в икроножных мышцах, усиливающейся от длительного нахождения в положении сидя или стоя.

Еще кожные покровы при недостаточном токе крови становятся бледного или синеватого оттенка, особенно руки, пальцы ног, нос и губы.

