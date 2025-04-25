У патологических ревнивцев нарушено мозговое кровообращение

При синдроме Отелло следует пройти диагностику

Сколько миру известно случаев, когда на почве ревности совершаются убийства? Случаев масса. Но почему некоторые люди отличаются такой дикой ревностью своих партнеров?

Ревность можно считать естественным проявлением чувств, когда она не переходит черту, становясь явлением патологическим — «синдромом Отелло», вынуждая человека идти на крайние меры.

«При патологической ревности человек уверен, что партнер ему изменяет, причем это чувство иррационально и неконтролируемо, ведь какие-либо доказательства неверности отсутствуют. При патологической ревности не учитываются реальные факты. Отелло одержим, и с логикой не дружит. Ревнивцы устраивают слежки, угрожают своим возлюбленным», — объясняют психотерапевты.





Патологическая ревность может быть бредовой — ревнивец «знает», что стал рогоносцем, и разубедить его невозможно; навязчивой — «Отелло» всегда подозревает и тревожится, но в какой-то степени все же понимает, что действует нелогично; аффективной — при обострении приступов ревности появляется ярость, агрессия.

«Изучая головной мозг, ученые установили, что у людей с синдромом Отелло нарушено мозговое кровообращение. Также приходящий в голову бред о неверности возлюбленных бывает связан с паранойей, шизофренией или биполярным расстройством», — информируют врачи.

Подстегнуть такую ревность можно еще неврологическими и биохимическими факторами, допустим при дисбалансе дофамина и серотонина, когда контролировать свои эмоции становится сложно. Триггером способен стать и психологический фактор — травма, полученная в прошлых отношениях, либо склонность человека к зависимости, когда ему невыносимы мысли об одиночестве и расставании со своим партнером.





«Мужская ревность больше отличается агрессивностью и бредовостью, а женская — тревожностью и навязчивостью», — отмечают специалисты.

Опасность патологической ревности в том, что она разрушительна для отношений, вызывает психические расстройства и развитие депрессии у «залюбленных» половинок. А страшнее всего, когда она толкает на преступление — причиной каждого пятого бытового убийства становится ревность.

Когда в паре начинает проглядывать проблема патологической ревности, нельзя ждать, нужно сразу обращаться к врачу. Синдром Отелло — показание начать психотерапию или скорректировать состояние медикаментозно — антипсихотиками или антидепрессантами.