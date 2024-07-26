При судорогах и онемении пальцев нужно сдать кровь на паратгормон

Вещество является важным регулятором кальциевого обмена

Паратгормон вырабатывается паращитовидными железами, которые располагаются за щитовидной железой. Основная функция паратгормона заключается в регулировании уровня кальция и фосфора в крови, что жизненно важно для нормального функционирования организма.

«Паратгормон активирует остеокласты — клетки, высвобождающие кальций в кровь, что нужно для поддержания должной работы мышц и нервов. Гормон способствует реабсорбции кальция в почках и уменьшает выведение его с мочой, а также увеличивает выведение фосфора. Паратгормон нужен для преобразования витамина D в его активную форму, чтобы кальций из пищи лучше усваивался», — говорят врачи.

Если концентрация паратгормона отклоняется от нормы, в организме происходят сбои. При повышении — гиперпаратериозе развиваются состояния, связанные с избытком кальция в крови — гиперкальциемией. Симптомы будут включать: усталость и слабость, тошноту и рвоту, запоры, увеличение жажды и частое мочеиспускание, боли в костях и суставах. Гиперпаратериоз может привести к остеопорозу, камням в почках и даже проблемам с сердцем, например аритмии.

При понижении, или гипопаратериозе, снижается уровень кальция в крови — случается гипокальциемия. Тогда появляются жалобы на непроизвольные судороги, онемение и покалывание в пальцах, спазмы мышц, ухудшение когнитивных функций. Порой гипопаратериоз ведет к опасным судорогам и летальному исходу.