Планирование является хорошей тренировкой для мозга

Для когнитивных функций также полезно ведение дневника

Использование нейросетей не лучшим образом отражается на способностях мозга — если раньше люди могли тренировать когнитивные функции, расписывая все свои планы, теперь за них это нередко выполняет чат-бот.

Фокус внимания человека уже сокращен до 47 секунд, а еще 25 лет назад мозг имел способность удерживать задачу на протяжении двух с половиной минут. Из-за того, что голова забита уведомлениями со смартфона, занята прокручиванием ленты соцсетей и коротким контентом, чтобы настроиться на выполнение задачи, мозгу теперь нужно не менее 20 минут.

«Человек утрачивает способность к концентрации, перестает думать и не утруждает себя запоминанием какой-либо информации. Теперь, чтобы что-то найти, делается запрос в интернете, а что-то спланировать или написать людям помогает какой-нибудь чат-бот», — говорят неврологи.

Помимо планирования дня, какого-то мероприятия и прочих вещей, тренировать мозг помогает и ведение дневника — забытая нынче практика, а зря, ведь анализировать события, произошедшие за день, и производить фиксацию этой информации очень полезно для пластичности мозга.

