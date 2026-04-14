Взрослым обязательно нужно считать в уме

Вы можете складывать цены на продукты у кассы

Мозгам, как и телу, требуются регулярные нагрузки, и одним из самых простых вариантов тренировки является счет в уме. Если еще недавно школьников заставляли считать самостоятельно, отслеживая, чтобы они не пользовались калькуляторами, то сегодня у каждого из нас калькулятор имеется в телефоне, а счет в уме меж тем приносит большую пользу не только ученикам, но и взрослым, которые уже давно окончили школу.

Счет в уме позволяет сохранить гибкость мозга, что важно для хорошей памяти, внимания, способности быстро соображать. Стоя у кассы с несколькими товарами, заведите привычку просчитывать итоговую сумму покупки в уме. Практика считать в уме способствует активации работы всего тела, поскольку счет относится к базовым функциям мозга. Когда эта функция включена, происходит ускорение и других процессов: реакции, движения, внимания, логического мышления.

Возрастные процессы естественным образом лишают мозг привычной гибкости, потому с годами важно не оставлять мозг без тренировки — как раз счет в уме становится таким полезным упражнением, замедляющим процессы старения и сдерживающим когнитивные нарушения.

Попробуйте обзавестись этой привычкой — считать в уме, и вскоре вы заметите положительные изменения и возвращение ясности ума. Если же позволять мозгу лениться, запоминание даже простых вещей будем чем-то сложным, принятие решений затруднительным, участятся эпизоды забывчивости.

Потому всем, кто хочет оградить себя от слабоумия, следует уважительнее относится к математике, ведь она не просто школьный предмет, о котором можно забыть при получении аттестата, математика — это инструмент, позволяющий сохранить мозг здоровым как можно дольше.

