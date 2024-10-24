Французский завтрак — это нездоровая история

Каким должен быть первый прием пищи

Завтрак принято считать главным приемом пищи, поскольку от его качества зависит то, как сложится наш день. Если вы заботитесь о своем здоровье, то так называемый вариант французского завтрака, с кофе и сдобой, и его подобие не следует делать своей привычкой.

«Питье кофе на пустой желудок стимулирует выработку желудочной кислоты. В отсутствие пищи это может привести к повышенной кислотности, что, в свою очередь, вызовет изжогу, дискомфорт или даже поспособствует развитию гастрита», — говорят диетологи.

К тому же кофе повышает уровень кортизола — гормона стресса, что негативно отражается на обмене веществ и общем самочувствии. Люди, которые начинают утро с чашки черного кофе, могут также испытывать резкие колебания уровня сахара в крови, что приводит к ощущению усталости и голода через короткое время.

«То же касается и простых углеводов — выпечки, белого хлеба, хлопьев, от них стремительно повышается глюкоза в крови, а после случается выброс инсулина, что вскоре проявится новым чувством голода, последующим приемом пищи и набором веса. Еще от подобных колебаний уровня сахара страдают настроение и концентрация», — объясняют специалисты.

Простые углеводы не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, что чревато недостатком энергии и питательных веществ в течение дня.





Здоровый завтрак должен быть сбалансированным и включать в себя:

• белки — они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают чувство сытости. Хорошими источниками белка являются яйца, греческий йогурт или творог;

• сложные углеводы — овсянка, цельнозерновой хлеб или киноа обеспечивают медленное высвобождение энергии и содержат клетчатку, что полезно для пищеварения;

• здоровые жиры — авокадо, орехи или семена способствуют чувству сытости и поставляют необходимые жирные кислоты;

• фрукты, овощи или ягоды — дают организму витамины, минералы и антиоксиданты.

Примером здорового завтрака может быть омлет с овощами и авокадо, порция овсянки с ягодами и орехами. Такой завтрак поможет начать день с хорошим уровнем энергии и улучшит общее самочувствие.