От этих продуктов развивается аритмия

Людям с нарушением сердечного ритма нужно следить за питанием

Если ваше сердце не отличается слаженной работой и есть проблемы с ритмом, вам нужно знать о продуктах, способных повлиять на работу миокарда.

Конечно, все сразу думают о кофе, энергетиках, алкоголе. Да, все верно, но это не весь список. Навредить сердцу способен и шоколад из-за содержания в нем теобромина и фенилэтиламина — эти компоненты входят в какао, они могут учащать сердечный ритм.

«Отражается на сердцебиении и пища с обилием жира, в которой есть специи и пряности (например, имбирь), много соли и сахара. От переизбытка соленых и сладких продуктов повышается нагрузка на сердечную мышцу, миокарду приходится интенсивнее работать, что чревато аритмией», — предупреждают врачи.

Если вы не знаете о том, что у вас могут быть проблемы с сердцем, но часто стали замечать учащенное сердцебиение, обратитесь к врачу для установления диагноза. Кстати, нередко проблемы с ритмом вызваны не самим сердцем, а другим органом: зачинщицей тахикардии может быть щитовидная железа, требующая срочного лечения.