Чем опасен тренд на «дофаминовые прыжки»

Его практикуют для улучшения настроения

Очередной тренд соцсетей — «дофаминовые прыжки». К нему люди обращаются за мгновенным улучшением настроения и зарядом энергии. Увлеченные этим делом не просто прыгают на асфальте, они занимаются там, где есть элемент риска, например большая высота.

Для чего нам требуется дофамин? Это нейромедиатор удовольствия, мотивации и вознаграждения. Физическая активность стимулирует производство дофамина, а за счет экстремальных условий активируется адреналин, служащий для усиления эффекта.

«Человек, который практикует подобное в первый раз, получает стимулирование мозга из-за того, что ситуация нова и непредсказуема. От нового опыта в мозге происходит невероятно мощный всплеск нейромедиаторов», — говорят неврологи.

Специалисты отмечают, что прыгать для поднятия настроения можно и не создавая себе рисков что-то сломать или получить иную серьезную травму. Прыжки — это интенсивная физическая активность, а при всякой такой нагрузке, даже если она длится всего пять минут, возрастает концентрация дофамина, улучшающего когнитивные функции и настроение. Также прыжками осуществляется стимуляция мозжечка, в зоне ответственности которого координация и концентрация.





«Если человек ведет сидячий образ жизни и вдруг решил взбодриться прыжками — почему бы и нет? Он получит свою порцию удовольствия. Только разумно прыгать в местах, где не случится телесных повреждений. Стоит отметить, что при серьезных патологиях — например, людям с депрессией или СДВГ — вылечиться посредством прыжков не получится, здесь требуется обращение к врачу», — сообщают медики.

А вот людям с заболеваниями суставов или позвоночника, особенно при лишнем весе, прыжки вообще противопоказаны: ударная нагрузка слишком вредна при этих патологиях.

Также при постоянной стимуляции дофаминовых рецепторов есть вероятность снижения их чувствительности, поэтому экстремалы все время в поисках чего-нибудь эдакого, ведь обычные вещи им уже не доставляют прежней радости.

Дофаминовые прыжки могут быть полезны, если они не превращают вас в фанатика этого дела. Если вы прыгаете на безопасной поверхности, например мате, и если ими не заменяется полноценная физическая активность.